Calciomercato Torino obiettivo Volpato | trattativa aperta con il Sassuolo le cifre

Il calciomercato del Torino si infiamma con l’obiettivo cristallino di portare a casa Cristian Volpato, talentuoso centrocampista del Sassuolo. Dopo un primo tentativo sfumato a gennaio, i granata sono determinati a rilanciare, in trattativa aperta e con cifre ancora da definire. La corsa al giovane promettente classe 2003 è pronta a entrare nel vivo: scopriamo tutte le ultime novità e i dettagli delle mosse di mercato!

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino di Baroni, con l’obiettivo Cristian Volpato dal Sassuolo. Tutti i dettagli in merito Il Torino torna alla carica per Cristian Volpato. Dopo un primo tentativo fallito a gennaio, i granata sono pronti a rilanciare con decisione per portare a casa il talento classe 2003 del Sassuolo. Come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com