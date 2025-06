Calciomercato Roma Pellegrini rifiuta la cessione | vuole convincere Gasperini il piano

Il calciomercato della Roma si anima con il mancato addio di Pellegrini, che rifiuta la cessione e punta a convincere Gasperini a riaccogliere il suo talento. La volontà del capitano giallorosso di tornare in campo dopo l'intervento al tendine segna una svolta nelle strategie di mercato. Con i dettagli esclusivi sulle mosse in corso, il futuro di Pellegrini potrebbe ancora riservare sorprese e svolte decisive.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con la decisione sul futuro di Lorenzo Pellegrini. Tutti i dettagli in merito Lorenzo Pellegrini ha iniziato la sua rincorsa verso il rientro, dopo l'intervento al tendine eseguito in Finlandia dal professor Lempainen. Come riporta il Corriere dello Sport, il capitano della Roma ha già ripreso ad .

Roma, stagione da incubo per Pellegrini: si opera in Finlandia. Cosa cambia per il calciomercato - La stagione di Lorenzo Pellegrini si conclude con un pesante infortunio al tendine, costringendolo a un'operazione in Finlandia.

Calciomercato Roma News/ Pellegrini rifiuta l'Arabia, Shomurodov verso il Cagliari (21 luglio 2023) - Infatti anche Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino di alcuni club come l'Al Ittihad e l'Al Nassr, rispettivamente le ...

Roma, Luca Pellegrini rifiuta il Cagliari - Roma, lavorando sotto l'ala di Kolarov per poi prendersi il posto da titolare nelle prossime stagioni.