Calciomercato Roma Lucumì resta nel mirino | ostacolo clausola rescissoria

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, con luci e ombre all'orizzonte. Tra i nomi più caldi c'è Lucumà, che resta nel mirino dei giallorossi ma si scontra con l'ostacolo della clausola rescissoria. La squadra lavora senza sosta per rafforzarsi, puntando a migliorare ogni reparto, ma dovrà anche fare i conti con alcune cessioni obbligatorie per rispettare le scadenze economiche e di budget. La sfida è già aperta, e il mercato promette emozioni fino all'ultimo giorno.

Prosegue senza alcun tipo di sosta la prima fase di questa finestra estiva di calciomercato, che aprirà ufficialmente il 1° luglio, con la Roma pronta ad operare di fino. I giallorossi hanno il dovere migliorare una rosa già di per sé ben fornita, aggiungendo ad ogni reparto elementi di spessore. Al tempo stesso, però, servirà racimolare un gruzzoletto importante, da alcune inevitabili cessioni, soprattutto per rispettare, entro il 30 giugno, i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Ci sarà dunque molto lavoro da fare per il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che dovrà poi concentrarsi su quelli che potranno essere i colpi in entrata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it