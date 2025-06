Calciomercato quale futuro per Chiesa? Lui ammicca ad Allegri ma il Milan …

Il calciomercato estivo si infiamma con il futuro di Federico Chiesa. Dopo aver lasciato il Liverpool, il talentuoso attaccante punta a rilanciarsi in Italia, con Milan e Napoli in pole position. Chiesa ammicca ad Allegri, ma il suo cuore potrebbe essere piĂą vicino a una delle due grandi sfide italiane, aprendo un nuovo capitolo emozionante per i tifosi e il calcio nostrano. Resta da scoprire quale strada sceglierĂ il suo talento inespresso.

