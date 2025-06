Calciomercato Napoli super colpo dalla Premier | definite formula e data di chiusura

Il calciomercato del Napoli si infiamma con un colpo da Premier League, mentre Giovanni Manna lavora senza sosta per rafforzare la rosa di Antonio Conte. L’attenzione si concentra su un top player internazionale, il cui destino nel club inglese è in bilico. I contatti sono intensi, ma ancora tutto in evoluzione, tra formule e scadenze da definire. Chiesa pronto a ...

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere quota, con Giovanni Manna già all'opera per rinforzare la squadra di Antonio Conte. Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di colpi di qualità, anche nelle ultime linee offensive. Tra i nomi seguiti con attenzione c'è quello di un top player della Premier League, il cui futuro appare sempre più incerto. I contatti esistono, ma tempi e formula restano complessi. Chiesa pronto a lasciare il Liverpool, ma servono le condizioni giuste. Come riportato dal Mattino, Federico Chiesa avrebbe già manifestato apertura verso un cambio di maglia.

