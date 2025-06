Calciomercato Napoli quanti nomi nel mirino della squadra azzurra La lista intriga Antonio Conte

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una lista di nomi che fa sognare i tifosi. Tra obiettivi concreti come Ndoye e Beukema, e suggestioni internazionali come Gloukh, O’Riley e Rashford, la squadra azzurra è pronta a sorprendere. Sotto la guida di Antonio Conte, il club napoletano si sta preparando a un'estate intensa: le mosse di mercato promettono di cambiare le carte in tavola e di rendere il Napoli protagonista anche nella prossima stagione.

Calciomercato Napoli: Ndoye e Beukema nel mirino, occhi su Gloukh, O’Riley e Rashford. Le ultime novità Il Calciomercato Napoli è entrato nel vivo e si preannuncia tra i più movimentati della Serie A. Il club partenopeo, sotto la guida tecnica di Antonio Conte, sta lavorando su più fronti per costruire una rosa competitiva per affrontare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, quanti nomi nel mirino della squadra azzurra. La lista intriga Antonio Conte

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

#Empoli, nel mirino Antonio #Vergara: può entrare nell'operazione #Fazzini col #Napoli https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Empoli--nel-mirino-Antonio-Vergara--puo-entrare-nell-operazione-Fazzini-col-Napoli-140620.aspx… #Calciomercato Vai su X

Chiesa-Napoli, l'esterno resta nel mirino! CorSport: spunta un'indicazione di Conte; CALCIO Napoli, parte il mercato di alto profilo: stop a David, nel mirino Gyokeres; Conte ci riprova, la Juventus nel mirino: Manna già all’attacco.

Calciomercato, la Juve si inserisce per Sancho: duello con il Napoli, la situazione - Le ultime sugli di calciomercato nei confronti di Jadon Sancho del Manchester United, nel mirino di Juve e Napoli. Lo riporta calcionews24.com

Galetti: "Napoli e Inter hanno messo nel mirino Antoni Burkiewicz" - Rudy Galetti scrive quanto segue su X: "Napoli e Inter hanno mostrato un concreto interesse per Antoni Burkiewicz, uno dei talenti più brillanti del 2008. Riporta msn.com