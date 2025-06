Calciomercato Napoli Conte ‘chiude’ la porta | Meret rinnova e arriva Milinkovic-Savic

Il calciomercato del Napoli si anima con due colpi di rilievo: Meret rinnova e Milinkovic-Savic si avvicina, rafforzando ulteriormente la rosa azzurra. Con le altre big impegnate nel Mondiale per club, gli azzurri sfruttano il momento per anticipare le mosse e pianificare la prossima stagione con ambizione. Una strategia che potrebbe fare la differenza nel cammino verso nuovi traguardi.

Doppio colpo di calciomercato Napoli, che ha trovato l'accordo per il rinnovo di Alex Meret e si appresta a chiudere col Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Calciomercato Napoli Con Inter e Juventus impegnate negli Usa al Mondiale per club, il Napoli ne approfitta e si porta avanti con il mercato in vista della prossima stagione.