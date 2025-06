Calciomercato Napoli 2025 2026 | tabellone acquisti cessioni e trattative

Il calciomercato del Napoli per la stagione 2025/2026 è ormai in pieno fermento, con acquisti strategici e cessioni importanti che plasmeranno il volto della squadra. Dalla firma di De Bruyne al ritorno di Lindstrom, il club azzurro si prepara a una nuova avventura con obiettivi ambiziosi. Scopriamo insieme tutti i movimenti ufficiali, le trattative in corso e il tabellone completo di acquisti e cessioni che promette scintille sul mercato!

Tutti i movimenti ufficiali del Napoli nel calciomercato 20252026 e le trattative del club azzurro: Acquisti: De Bruyne (Manchester City, c), Marianucci (Empoli, d), Osimhen (Galatasaray, a), Lindstrom (Everton, a), Cajuste (Ipswich, c), Cheddira (Espanyol, a), Ambrosino (Frosinone, a). 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Calciomercato Napoli 2025/2026: tabellone acquisti, cessioni e trattative

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - acquisti - trattative

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE ULTIME! Il Napoli è la squadra più forte e attiva sul mercato, e non vuole fermarsi agli acquisti già ufficiali di De Bruyne e Marianucci. Continua il lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Da Ndoye Vai su Facebook

LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato Napoli: ultimissime sulle trattative, doppio colpo in arrivo; Calciomercato Napoli 2025/2026: acquisti, cessioni e trattative.

Juanlu e Musah al Napoli, Moretto: "Trattative ancora aperte, gli aggiornamenti" - Mentre Antonio Conte e i calciatori del Napoli si godono le meritate vacanze, la società azzurra è al lavoro al fine di definire diverse operazioni in entrata che possano aumentare in modo importante ... Come scrive msn.com

Che mercato sta facendo il Napoli: acquisti, cessioni, obiettivi e cifre. Tutte le idee di Conte per una squadra da Champions - Non pago del secondo Scudetto in tre anni, il Napoli sta imbastendo un mercato molto attivo e pieno di nomi, trattative, idee e opzioni. Riporta msn.com