Calciomercato Milan Theo ragiona sull’offerta dell’Al-Hilal | le ultime

Il calciomercato estivo infiamma il Milan, con Theo Hernández al centro di importanti voci di mercato: l'Al-Hilal avrebbe presentato un'offerta allettante per il talentuoso terzino. La domanda che tutti si pongono è se Theo deciderà di abbracciare questa nuova avventura in Arabia Saudita, lasciando il Milan. Riuscirà il giocatore a convincersi di questa sfida o resterà fedele ai colori rossoneri? La risposta potrebbe cambiare le sorti del mercato dei rossoneri.

Il Milan vorrebbe vendere Theo Hernández all'Al-Hilal in questo calciomercato estivo: il terzino si convincerà ad andare in Arabia Saudita?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Theo ragiona sull’offerta dell’Al-Hilal: le ultime

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

