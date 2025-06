Calciomercato Milan | sirene qatariote per Adli Più una squadra a sorpresa

Il calciomercato del Milan si infiamma con voci di sirene qatariote per Adli, un talento che sta attirando l’attenzione di numerosi club. La sua partenza dalla Fiorentina, al termine del prestito, apre un’incognita sul futuro: resterà in rossonero o cambierà maglia? Una decisione che potrebbe scuotere le strategie di mercato dei prossimi giorni, lasciando i tifosi in attesa di un colpo a sorpresa.

Yacine Adli lascerà la Fiorentina per fine prestito. Bisogna capire se resterà al Milan, anche se su di lui ci sono diversi club interessati.

