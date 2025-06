Calciomercato Milan scatto sull’Inter per Leoni | promosso da Allegri

Il calciomercato estivo infiamma le rivalità di Milano: il Milan mira a superare l’Inter con un colpo da maestro, puntando sul talento promettente Giovanni Leoni del Parma. Promosso da Allegri, il giovane difensore centrale rappresenta il futuro della difesa rossonera, e i tifosi sono già in fibrillazione all’idea di vederlo indossare la maglia milanese. La sfida tra le grandi si accende, e l’epilogo è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

