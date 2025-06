Calciomercato Milan ecco quanto vuole il Bayer Leverkusen per Xhaka

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo il sì di Xhaka, il club rossonero si prepara a finalizzare l’affare. Ma quanto chiede il Bayer Leverkusen per il centrocampista svizzero? Ecco tutte le ultime news e i dettagli sulla trattativa che potrebbe rivoluzionare la mediana milanista, aprendo nuove prospettive per la stagione in arrivo.

Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha già detto di sì al trasferimento al Milan in questo calciomercato estivo. Le news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ecco quanto vuole il Bayer Leverkusen per Xhaka

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - bayer - leverkusen

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

“Primi contatti tra i rossoneri e il #BayerLeverkusen per Granit #Xhaka” ? Gli ultimi aggiornamenti di @FabrizioRomano sull’obiettivo di calciomercato del #Milan ? Vai su X

Calciomercato Milan | Granit #Xhaka interessato al trasferimento in Italia! ? Il centrocampista del Bayer Leverkusen affascinato dal progetto rossonero Trattativa in corso: possibile inserimento di Malick Thiaw nell'affare #ForzaMilan #Xhaka #C Vai su Facebook

Milan, contatti diretti con il Bayer Leverkusen: Xhaka apre, intesa vicina sul contratto; Calciomercato Milan, Xhaka ha detto sì: contatti con il Bayer Leverkusen. I dettagli; Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 20 giugno.

Xhaka Milan, Tare accelera! Contatto confermato col Bayer Leverkusen, la mossa dello svizzero fa sognare i tifosi - Xhaka Milan, confermato il contatto diretto tra Tare e il Bayer Leverkusen: il centrocampista svizzero vuole solo i rossoneri Il mercato del calcio è in fermento, e una delle notizie che sta scaldando ... milannews24.com scrive

Milan, contatti diretti con il Bayer Leverkusen: Xhaka apre, intesa vicina sul contratto - Il Milan vuole accelerare sul mercato per dotare Massimiliano Allegri di un regista funzionale allo stile e alla filosofia di gioco dell`allenatore livornese. Come scrive msn.com