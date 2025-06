Calciomercato Milan conosciamo meglio l’obiettivo Javi Guerra | VIDEO

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'interesse per Javi Guerra, giovane talento spagnolo del Valencia. Classe 2003, questo centrocampista promettente rappresenta un investimento importante per rinforzare il reparto mediano rossonero. Conosciamolo meglio attraverso questo video di 'GazzettaTV' e scopriamo cosa lo rende un obiettivo così ambito, tra pregi e qualche punto debole che potrebbe essere perfezionato.

