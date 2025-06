Calciomercato Milan all’assalto di Javi Guerra | il nuovo Reijnders

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’assalto a Javi Guerra, talento classe 2003 pronto a diventare il nuovo Reijnders. La società rossonera punta forte su questo giovane, ma non perde di vista anche altri obiettivi come Granit Xhaka. La sessione estiva promette emozioni e sorprese: scopriamo insieme gli scenari più caldi in casa Milan, tra ambizioni e strategie di mercato.

Milan sulle tracce di Javi Guerra, classe 2003, per questa sessione estiva di calciomercato: non escluderebbe Granit Xhaka. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan all’assalto di Javi Guerra: il nuovo Reijnders

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - javi - guerra

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato, #Milan: previsto un rilancio per #JaviGuerra (@DiMarzio) #Transfers Vai su X

? #Calciomercato #Milan | Tare tratta col #Valencia per Javi #Guerra Il centrocampo è il reparto più caldo: tanti nomi in ballo e il DS rossonero attivissimo su più fronti! #ACMilan #Mercato #SerieA #Tare #Rossoneri #TransferNews Vai su Facebook

Calciomercato Milan News/ Xhaka, si pensa a Thiaw come contropartita. Idea Javi Guerra (17 giugno 2025); Milan alla ricerca del nuovo Reijnders: il Diavolo accelera per Javi Guerra; Milan-Javi Guerra, serve un rilancio: il Valencia resiste.

Milan alla ricerca del "nuovo Reijnders": il Diavolo accelera per Javi Guerra - Già pronta un’offerta da 18 milioni più bonus per il mediano spagnolo classe 2003, che sta prendendo tempo col Valencia per il rinnovo ... gazzetta.it scrive

Javi Guerra Milan, Igli Tare non molla la presa: prima offerta respinta ma l’albanese è pronto al rilancio decisivo. Ultime - Javi Guerra Milan, Igli Tare non molla la presa: prima offerta respinta ma l’albanese è pronto al rilancio decisivo. Secondo milannews24.com