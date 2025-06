Calciomercato Manchester United bocciato Onana | si lavora per il Dibu Martinez

Le ultime indiscrezioni sul calciomercato del Manchester United rivelano una svolta: il club potrebbe scendere in campo per il grande colpo Dibu Martinez, cercando di rafforzare la propria difesa tra sogni e realtà. Dopo un bocciato Onana, i Red Devils puntano con decisione sull’argentino dell’Aston Villa, pronto a scrivere un nuovo capitolo in Premier League. La sfida è aperta: il futuro tra i pali potrebbe riscriversi proprio qui, a Old Trafford.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Manchester United, con il possibile cambio in porta tra Onana e il Dibu Martinez Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United avrebbe avviato i primi contatti con l’Aston Villa per sondare la possibilità di portare Emiliano “Dibu” Martinez a Old Trafford. Il portiere argentino, protagonista assoluto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Manchester United, bocciato Onana: si lavora per il Dibu Martinez

In questa notizia si parla di: manchester - united - dibu - martinez

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare» - Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra.

Ultima giornata tutta in contemporanea e piena di emozioni in #PremierLeague: in palio c'erano 3 posti per la prossima Champions e li conquistano Manchester City, Chelsea e Newcastle La squadra di Howe perde clamorosamente contro l'Everton in casa Vai su X

Onana resta il portiere titolare del Manchester United: niente Dibu Martinez; Highlights Manchester United-Aston Villa 2-0: Dibu Martinez espulso al 45'!; Perché Dibu Martínez Non Arriverà al Barcellona in Questa Stagione.

"Emiliano Martinez può lasciare l'Aston Villa: piace a Manchester United e Barcellona" - Secondo quanto riportato dal canale televisivo argentino DSports, Emiliano Dibu Martinez piace al Manchester United e al Barcellona. Scrive msn.com

Dibu Martinez, il retroscena: 6 mesi fa contattato dal Man United. E Onana ora è in uscita - presente però che il 'Dibu' non ha ancora ricevuto offerte concrete, ma solo interessamenti, tra cui il Manchester United. Riporta tuttomercatoweb.com