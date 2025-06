Calciomercato la Juve si inserisce per Sancho | duello con il Napoli la situazione

Il calciomercato si infiamma: la Juventus entra nella corsa a Jadon Sancho, creando un duello emozionante con il Napoli. Con le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire quale biglietto vincente alla fine vincerà questa sfida tra due grandi club italiani, pronti a investire su uno degli attaccanti più promettenti d'Europa. La situazione è in rapido sviluppo e tutte le strade sono ancora aperte.

Le ultime sugli di calciomercato nei confronti di Jadon Sancho del Manchester United, nel mirino di Juve e Napoli. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juve si è inserita nelle ultime ore nella corsa a Jadon Sancho, creando un nuovo intrigo di mercato con il Napoli. Il club bianconero ha avviato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato, la Juve si inserisce per Sancho: duello con il Napoli, la situazione

In questa notizia si parla di: juve - sancho - napoli - calciomercato

Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: grande rimonta dei Blues. In gol anche l’ex obiettivo Sancho - Il Chelsea di Enzo Maresca, ex calciatore della Juventus, si impone 3-1 sul Real Betis nella finale di Conference League 2024/25, grazie a una grande rimonta e anche al gol dell’ex obiettivo Sancho.

Calciomercato oggi: Napoli su Lucca e Sancho, l’Inter chiude per Bonny. Gilardino al Pisa, sorpresa Cuesta al Parma - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Sancho, non solo Napoli: c'è anche la Juve. La situazione; Calciomercato Napoli, SKY - È sfida alla Juve per Sancho: bianconeri in contatto col Man Utd, azzurri col calciatore; Calciomercato, le news di martedì 17 giugno: Napoli su Nunez e Sancho, la Juve non molla Osimhen, il Milan prepara due colpi a centrocampo. Entusiasmo Palermo per Inzaghi.

Sancho, intrigo Juventus-Napoli: le news di calciomercato - I bianconeri si inseriscono nella corsa per il giocatore inglese, già cercato nella scorsa estate di mercato, avviando in queste ultime ore i dialoghi con il Manchester United. Riporta sport.sky.it

Sancho-Napoli, si inserisce la Juventus: offerta di Comolli per beffare Manna - Il club bianconero si sarebbe inserito sul giocatore del Manchester United ed avrebbe altresì presentato un' offerta per anticipare gli azzurri e ... Scrive msn.com