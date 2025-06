Calciomercato Juventus telefonata con l’entourage del bomber! Comolli ha scelto ma il club spara altissimo Tutte le cifre

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: un’intensa telefonata tra il nuovo direttore generale Comolli e l’entourage di Viktor Gyokeres, stella dello Sporting. Con cifre da capogiro sul tavolo, il club bianconero cerca di definire i dettagli per portare a Torino il bomber svedese, ma le richieste del club portoghese sono altissime. L’operazione è appena iniziata, e il futuro di Gyokeres potrebbe scrivere un nuovo capitolo: la trattativa è ancora tutta da definire.

Calciomercato Juventus, telefonata con l’entourage! Le cifre per arrivare al bomber dello Sporting Viktor Gyokeres. Il calciomercato Juventus si muove per Viktor Gyokeres. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nuovo dg Comolli avrebbe effettuato una telefonata perlustrativa all’indirizzo dell’entourage per comprendere le reali richieste dello Sporting. L’agente dello svedese rivendica un accordo, non soltanto verbale, per lasciar partire il suo assistito in estate a fronte di un’offerta da almeno 60 milioni più bonus. Il club portoghese, però, si sabebe impuntato e ne pretenderebbe almeno 80. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com