Calciomercato Juventus | doppio colpo di Comolli! Vuole regalare a Tudor questi due attaccanti la rivelazione sulle mosse della dirigenza per l’estate

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un doppio colpo di Damien Comolli, che punta a sorprendere Tudor con due attaccanti di grande livello. Tra strategie e svelate, la Juventus si prepara a rivoluzionare il reparto offensivo, puntando a rinforzi capaci di fare la differenza. La sfida ora è capire come si svilupperanno queste mosse ambiziose, ma una cosa è certa: il futuro bianconero si disegna con grandi investimenti e nuove speranze.

Calciomercato Juventus: doppio colpo di Comolli! Vorrebbe portare a Tudor questi due attaccanti, la rivelazione sulle mosse della dirigenza. Il calciomercato Juventus di Damien Comolli inizia a prendere forma e il nuovo Direttore Generale bianconero ha in mente un piano ambizioso per ridisegnare l’attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza sta lavorando su un doppio binario per portare a Torino una coppia di centravanti di livello internazionale: la conferma di Randal Kolo Muani e il colpo a parametro zero Jonathan David. Kolo Muani, si lavora per la permanenza definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: doppio colpo di Comolli! Vuole regalare a Tudor questi due attaccanti, la rivelazione sulle mosse della dirigenza per l’estate

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

