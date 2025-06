Calciomercato Juve torna di moda quel nome per la difesa | vuole tornare in Europa! Tutte le cifre e i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma ancora una volta: torna in pole La portata, il difensore che potrebbe rafforzare la retroguardia bianconera per l'estate. Con cifre e dettagli ancora da definire, l'obiettivo è riportare un talento di esperienza e qualità in Europa. Laporte, ex Manchester City e ora in forza all’Al-Nassr, si fa strada tra i sogni e le strategie di mercato della Vecchia Signora. La domanda è: sarà lui il rinforzo giusto?

Calciomercato Juve, torna di moda quel nome per la difesa: novità in vista del mercato estivo e del reparto arretrato. Cosa succede. Laporte torna di moda anche per il calciomercato Juve. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero preso informazioni sul difensore 31enne attualmente in forza all' Al-Nassr di CR7. Dopo aver guadagnato 50 milioni in due anni, l'ex Manchester City sarebbe ora intenzionato a tornare in Europa. L' Athletic, squadra che l'ha lanciato, è in cima alla lista ma non manca la concorrenza. C'è anche la Juve.

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

La #Juventus torna sulle tracce di #Ederson #Calciomercato #SerieA #Juve Vai su X

CALCIOMERCATO PALERMO, PER LA PORTA È AUDERO LA PRIMA SCELTA di redazione ForzaPalermo.it È tornato al Como dopo sei mesi in prestito secco. Scelto dall'allora neo ds Carlo Osti per restituire ai pali rosanero una garanzia di affidabilità e gra Vai su Facebook

Cessione entro il 10 luglio: 60 milioni Juventus o giocatore fuori rosa; Tomori Juve: torna di moda il difensore inglese per l'estate; Juve, Tomori può tornare di moda in difesa.

Calciomercato Serie A: Juve, torna di moda Berardi. Il Milan pressa per Fullkrug - La Juventus sta cercando un esterno offensivo e il nome che circola è quello di Domenico Berardi, vecchio pallino dei bianconeri. Segnala msn.com

Calciomercato Juventus News/ Hojlund, torna di moda il danese per il dopo Vlahovic (1 giugno 2025) - La situazione attuale è già chiara da tempo ovvero dei tre attaccanti attualmente in rosa per i ... ilsussidiario.net scrive