Calciomercato Juve | resiste la candidatura di Dodo ma solo se… Può trasferirsi alla Juventus solamente se va in porto quell’operazione

Calciomercato Juve: non si raffredda la candidatura di Dodo ma solo se. Può trasferirsi alla Juventus solamente se succede questa cosa. Il calciomercato Juve si muove su binari ben definiti, con la dirigenza che ha stabilito una chiara gerarchia di intervento per rinforzare le corsie esterne. La strategia bianconera è duplice: blindare i suoi gioielli a destra e investire con decisione a sinistra, dove è stato individuato il bisogno di un innesto immediato e di alta qualità per completare la rosa a disposizione del tecnico Igor Tudor. Fascia destra: la situazione di Cambiaso e l'idea Dodo. Sul versante destro, la posizione del club è netta.