Calciomercato Juve movimenti in difesa | Rugani potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a lui! Ultime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con nuovi movimenti in difesa: Rugani potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per portare a Torino un nuovo rinforzo. I bianconeri hanno avviato contatti con il West Ham, concentrandosi su Nayef Aguerd, profilo che potrebbe rafforzare la linea difensiva. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dei giocatori e per il progetto della Juve nel reparto arretrato. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Calciomercato Juve, movimenti in difesa per i bianconeri: tutti i dettagli sul possibile colpo in entrata. Il calciomercato Juve ha avviato i primi contatti con il West Ham per una possibile operazione in difesa. Il club bianconero segue con attenzione Nayef Aguerd, centrale marocchino in uscita dagli Hammers e profilo considerato ideale per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Sky Sport, prende corpo l' ipotesi di uno scambio: il West Ham avrebbe manifestato apprezzamento per Daniele Rugani, considerato un profilo esperto e affidabile per la Premier League.

