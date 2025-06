Calciomercato Juve LIVE | rottura con Vlahovic? Novità su Gyokeres Piquerez nome nuovo per la fascia

Il calciomercato della Juventus è più vivo che mai, tra novità sconvolgenti e trattative in corso. Recenti indiscrezioni parlano di una rottura con Vlahovic e di nuovi nomi come Gyokeres e Piquerez per rinforzare la squadra. La dirigenza bianconera lavora senza sosta per potenziare l’organico, valutando profili in prospettiva e gestendo con attenzione il bilancio. Segui con noi tutte le evoluzioni in tempo reale, perché il mercato non si ferma mai!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Ultimissime calciomercato Juve: VENERDÌ 20 GIUGNO 2025.

