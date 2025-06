Calciomercato Juve | la società ha già fatto la sua scelta ma servono 70 milioni di euro! Novità su due colpi in entrata Cosa succede

Il calciomercato della Juventus si infiamma con due grandi nomi in vista: Conceicao e Kolo Muani. La società ha già scelto i suoi obiettivi, ma per concretizzare gli acquisti servono circa 70 milioni di euro. La sfida ora è trovare le risorse necessarie per rinforzare la rosa e puntare al massimo. Quale sarà il prossimo capitolo di questa estate di investimenti e strategie? Restate con noi per scoprirlo!

Calciomercato Juve: la società ha scelto, servono però 70 milioni di euro. Novità sul riscatto di Conceicao e Kolo Muani. I primi colpi in entrata per il calciomercato Juve, almeno nei pensieri della dirigenza, dovrebbero essere Conceicao e Kolo Muani. Il club bianconero è al lavoro per confermare entrambi. Come riportato da Tuttosport, però, serviranno complessivamente 70 milioni di euro. Per Kolo Muani l’obiettivo è un nuovo prestito con opzione di riscatto futura a circa 40 milioni di euro, mentre il Porto ne chiede 30 per “Chico” Conceicao. I bianconeri sono avvisati. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: la società ha già fatto la sua scelta, ma servono 70 milioni di euro! Novità su due colpi in entrata. Cosa succede

