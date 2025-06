Calciomercato Juve | i bianconeri e il Liverpool si sfidano per lui ma il diretto interessato ha le idee chiare | vuole quel club! Novità importanti

Il calciomercato juventino si infiamma: Juve e Liverpool si contendono Victor Osimhen, ma il protagonista ha già scelto la sua strada. La sua preferenza è netta, e le novità in arrivo potrebbero cambiare le carte in tavola. Con il mercato che pulsa all'erta e le strategie di club e giocatore in evoluzione, resta solo da scoprire quale sarà il futuro di questa pedina chiave. La sfida è aperta, e tutto può ancora succedere.

Calciomercato Juve, confronto diretto tra i bianconeri e il Liverpool per quel giocatore! Il big ha già espresso la sua preferenza. Pochi istanti fa Sport Mediaset ha lanciato una notizia clamorosa per quanto riguarda il calciomercato Juve. Stando a quanto predetto di colleghi, Victor Osimhen sarebbe il soggetto del desiderio dei bianconeri e anche del Liverpool. L’irruzione dei Reds sull’attaccante nigeriano, però, non deve “spaventare” la Vecchia Signora. Già, perché i colleghi hanno palesato la scelta del bomber di proprietà del Napoli. Qualora dovesse trovarsi davanti a un bivio composto da Madama e dal club del Merseyside, l’attaccante africano sceglierebbe la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: i bianconeri e il Liverpool si sfidano per lui, ma il diretto interessato ha le idee chiare: vuole quel club! Novità importanti

