Calciomercato Juve decisione presa sul riscatto di Conceicao | arriva la comunicazione al Porto

La Juventus si prepara a fare un passo deciso nel calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per il futuro. La recente decisione di riscattare Francisco Conceicao dal Porto segna un importante investimento di 30 milioni di euro, simbolo di ambizione e strategia a lungo termine. Questa mossa potrebbe cambiare le sorti della squadra nella stagione 2025/26, e ora si attende solo l’ufficialità per conoscere i dettagli.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con il possibile riscatto di Francisco Conceicao dal Porto. Tutti i dettagli La Juve piazza un colpo di grande prospettiva per la stagione 202526: secondo quanto riportato da Record, i bianconeri avrebbero deciso di pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro per confermare Francisco Conceicao, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, decisione presa sul riscatto di Conceicao: arriva la comunicazione al Porto

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - riscatto - conceicao

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

La Juve sta trattando per il riscatto di Conceicao, cercando di abbassare la richiesta di 30 milioni del Porto. A quella cifra, per questo tipo di calciatore, troveresti poi molto di meglio? Vai su Facebook

#Calciomercato | ?La #Juve tratta con il #Porto per tenere #Conceiçao: no ai 30 milioni di riscatto Vai su X

Juventus, Kolo Muani e Conceicao “reclamano” il riscatto: la strategia del club mentre impazzano le voci su Dybala; Juve, riscatto e Mondiale per Conceicao. Inter, rivoluzione in attacco; Conceicao Juve: Comolli ha deciso sul suo riscatto dal Porto.

Dal Portogallo: la Juventus pagherà la clausola per Conceicao, fissata la data - La Juventus è pronta a chiudere un`importante operazione di mercato in entrata, per risolvere una delle situazioni precarie del reparto offensivo della squadra di. calciomercato.com scrive

Calciomercato Juve: Kolo Muani e Conceicao certezze nel presente, ma in futuro… Qual è la situazione per i due bianconeri, novità - Qual è la situazione per i due giocatori Il futuro di Francisco Conceicao alla Juve è a un punto ... Lo riporta juventusnews24.com