Calciomercato Inter tutti pazzi per Seba Esposito | non solo Parma e Fiorentina sul classe 2002

Il calciomercato dell'Inter si infiamma attorno a Sebastiano Esposito, il talento classe 2002 che tutti desiderano. Con il suo contratto in scadenza nel 2026 e nessuna prospettiva di rinnovo, i nerazzurri sono costretti a cederlo quest’estate per evitare di perderlo a parametro zero. Tra le pretendenti si fanno largo Fiorentina, Parma e un terzo club ancora avvolto nel mistero. La sua prossima destinazione promette scintille: restate con noi per scoprire gli sviluppi!

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito verrĂ ceduto in estate. Tanti club sulle sue tracce, oltre a Fiorentina e Parma ne spunta un terzo. Resta un rebus il futuro di Sebastiano Esposito. Il suo contratto con l' Inter scadrĂ nel 2026 e probabilmente non verrĂ rinnovato: i nerazzurri, per questo motivo, devono cederlo quest'estate per non perderlo a zero. Diversi i club di Serie A interessati, su tutti Fiorentina, Parma e, secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia, il Como. COMO PRONTO A INVESTIRE – «Il Como è alla ricerca di un attaccante. Il che, tra l'altro, farebbe pensare a una partenza di Patrick Cutrone.

