Calciomercato Inter Rovella per il dopo Calha? La Lazio spara alto

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il futuro di Hakan Calhanoglu in bilico, mentre i nerazzurri puntano su Rovella della Lazio per il dopo. La trattativa si fa sempre più calda, e il mercato si prepara a nuovi colpi e sorprese, lasciando tutti col fiato sospeso. Riusciranno i nerazzurri a trovare la pedina giusta? Il drama è appena iniziato.

Il calciomercato Inter cambierĂ inevitabilmente in base a come finirĂ la questione legata ad un possibile addio da parte di Hakan Calhanoglu, la societĂ nel frattempo si sta tutelando seguendo Rovella della Lazio. Calha, come ormai noto da diversi giorni, rappresenta l'obiettivo numero uno del Galatasaray.

