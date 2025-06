Calciomercato Inter per Calhanoglu tante voci e nessuna offerta

Il calciomercato dell'Inter si infiamma intorno a Calhanoglu, il nome più caldo per le uscite estive. Tra voci e smentite, il futuro del turco resta avvolto nell'incertezza: il Galatasaray sembra essere in agguato, ma al momento nessuna offerta ufficiale è arrivata. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrocampista continuerà il suo percorso nerazzurro o troverà una nuova avventura altrove. La domanda rimane: quale strada prenderà Calhanoglu?

Calhanoglu è il nome top per le uscite estive dell'Inter in chiave calciomercato. Il futuro del turco è un'incognita per il programma di mercato dei nerazzurri, anche se si fanno sempre più insistenti le voci dalla Turchia sull'interesse (a quanto pare reciproco) proveniente dal Galatasaray. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello

