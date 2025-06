Calciomercato Inter LIVE | Il Parma detta le condizioni per Leoni idea Ederson per il centrocampo pronta la strategia per Hojlund

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: tra trattative calde, incontri strategici e piani ambiziosi, il club non smette mai di sorprendere. Dal Parma che detta le condizioni per Leoni, alle idee innovative come Ederson per il centrocampo, fino alla già pronta strategia per Hojlund. Segui con noi le ultime novità, perché ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della squadra. Restate sintonizzati, il mercato è appena iniziato e le sorprese sono dietro l’angolo.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Tutto su #Hojlund e #Bonny, quindi. L’#inter ha deciso che saranno loro due gli obiettivi primari del calciomercato per ciò che riguarda il reparto offensivo. Entrambi i giocatori hanno detto si. Ora va trovato l’accordo con #ManchesterUnited e #Parma. Vai su Facebook

Inter più vicina a Bonny: Esposito per il Parma; Bonny-Inter, chiusura prevista a metà della prossima settimana; Chivu ha detto sì all’Inter: contratto biennale.

Bonny-Inter, l’America non taglia i ponti. E il Parma stringe sui tempi! SI - L'Inter non molla la presa per Bonny, anche dall'America. Scrive inter-news.it

Calciomercato Parma, il ds Cherubini chiarisce la situazione dei crociati: da Bonny a Suzuki fino a Leoni - Calciomercato Parma: Cherubini tra l’addio di Chivu, il futuro di Bonny e le conferme di Suzuki e Leoni Il Calciomercato Parma entra nel vivo con tante tematiche sul tavolo, affrontate direttamente da ... Riporta calcionews24.com