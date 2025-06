Calciomercato Inter la bomba dall’UK | chieste informazioni per Rashford! C’è un ostacolo per i nerazzurri

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: dall’Inghilterra arrivano notizie sorprendenti su Marcus Rashford, richiesto dai nerazzurri durante i colloqui con il Manchester United per Rasmus Höjlund. Tuttavia, un ostacolo potrebbe complicare l’affare, lasciando i tifosi interisti con speranze e incertezze. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intricata trattativa che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo dell’Inter.

Nuove indiscrezioni sul calciomercato Inter arrivano dall'Inghilterra: secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni su Marcus Rashford nel corso dei dialoghi col Manchester United per Rasmus Höjlund, uno degli obiettivi per rinforzare l'attacco a disposizione di Cristian Chivu. L'attaccante inglese, classe '97, sarebbe accessibile dal club meneghino solo in prestito, una formula che il club britannico sembra pronto ad accettare vista la mancanza di offerte concrete per un trasferimento a titolo definitivo.

