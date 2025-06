Calciomercato Inter idea Ederson in caso di addio di Calhanoglu | le ultime

L’Inter guarda al futuro con attenzione, e in caso di addio di Calhanoglu, la pista che porta a Ederson si fa sempre più concreta. La dirigenza nerazzurra valuta attentamente questa possibilità, cercando di rafforzare il centrocampo con un talento giovane e promettente. Le ultime indiscrezioni rivelano come la volontà sia di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, mantenendo alta la competitività della squadra. Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile operazione di mercato.

