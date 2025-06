Calciomercato Inter ecco perché i nerazzurri vogliono Bonny | VIDEO

L'Inter punta forte su Ange-Yoan Bonny, il giovane centravanti che potrebbe rivoluzionare l'attacco nerazzurro. Con alle spalle un passato nel Parma sotto la guida di Cristian Chivu, Bonny si presenta come il profilo ideale per rinforzare la squadra. Ma cosa rende il francese così appetibile sul mercato? Scopriamolo insieme nel video di 'GazzettaTV', perché i nerazzurri credono che questa sia la scelta giusta per il futuro.

Ange-Yoan Bonny, centravanti che Cristian Chivu ha già allenato al Parma, obiettivo di calciomercato dell'Inter. Conosciamolo in questo video. Ange-Yoan Bonny è il nome principale per l'attacco dell'Inter. Cristian Chivu l'ha già allenato al Parma e, sotto la sua guida, può sbocciare definitivamente. Scopriamo perché i nerazzurri vogliono puntare sul francese in questo calciomercato estivo nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Inter, ecco perché i nerazzurri vogliono Bonny | VIDEO

