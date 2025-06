Calciomercato Inter due nomi per il post Calhanoglu | situazione in stallo! La palla passa al centrocampista turco

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con due nomi pronti a prendere il testimone di Calhanoglu, la cui situazione resta in stallo. La decisione finale potrebbe dipendere da un tossico equilibrio tra desideri del centrocampista turco e le strategie dei nerazzurri. Mentre il Galatasaray sembra attendere, la palla passa ora ai vertici interisti per decidere il futuro di un elemento chiave. Riusciranno a trovare l’accordo? Restate con noi per gli aggiornamenti.

. Ecco le idee del club. I prossimi sviluppi del calciomercato Inter dipenderanno inevitabilmente da come si risolverà la questione legata al futuro di Hakan Calhanoglu, il quale è corteggiato dal Galatasaray. Il club turco, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, non ha ancora presentato alcuna offerta, così come il calciatore non ha ancora preso alcuna posizione in merito alla volontà di voler andare via. Per questo motivo i dirigenti del club di Viale della Liberazione, lavorano a fari spenti sui possibili sostituti senza però accelerare: sono due i nomi sul tavolo dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com