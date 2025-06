Cristian Chivu, alla prima esperienza da allenatore dell’Inter, sta già facendo sentire la sua voce: nella corsa al calciomercato, il tecnico romeno ha chiesto un sacrificio al club per regalare alla squadra il rinforzo che sogna. Un gesto che testimonia la sua determinazione a plasmare un futuro vincente. Ma quali sono le sue richieste e come risponderà la società? La risposta potrebbe rivoluzionare le sorti nerazzurre.

Calciomercato Inter, c'è la prima richiesta di Chivu al club: ha chiesto un sacrificio per arrivare a. Ecco il regalo che vuole fatto dalla società. In queste prime settimane da allenatore dell'Inter, Cristian Chivu è entrato in punta di piedi a prendere il timone della squadra che nelle ultime 4 stagioni era stata guidata da Simone Inzaghi: adesso però, stando a Il Giorno, il tecnico romeno ha cominciato ad avanzare qualche richiesta per il calciomercato Inter in entrata. In partitcolare, stando al quotidiano, l'allenatore della beneamata avrebbe chiesto alla propria società di fare un sacrificio pur di accontentarlo nell'acquisto di Giovanni Leoni dal Parma.