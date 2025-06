Calciomercato Inter affare Leoni in salita | si pensa a Mosquera

Il calciomercato dell’Inter si fa sempre più complesso: l’affare Leoni, giovane talento del Parma, si complica a causa dell’alto prezzo richiesto. La dirigenza nerazzurra guarda dunque altrove e prende in considerazione Mosquera come alternativa valida per rafforzare la difesa di Chivu. Con il mercato ancora aperto, i tifosi attendono aggiornamenti su possibili sviluppi e colpi di scena a tinte nerazzurre.

Inter, Leoni costa troppo: Mosquera alternativa per la difesa di Chivu L’Inter cerca rinforzi in difesa, ma la pista Giovanni Leoni si complica. Secondo il Corriere dello Sport, il giovane centrale del Parma, classe 2006, ha una valutazione schizzata a 30 milioni, cifra che spaventa i nerazzurri. L’ad del Parma, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, affare Leoni in salita: si pensa a Mosquera

In questa notizia si parla di: inter - leoni - mosquera - calciomercato

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Confronto per il difensore centrale dell' #Inter #leoni Duelli aerei vinti 85% #Mosquera Precisione nei passaggi avanti 90% Duelli difensivi vinti 91% #calciomercato Vai su X

Attenzione al colpo Mosquera! Ecco cosa filtra Se Marotta lo vuole arriva all' #Inter solo per questa cifra Vai su Facebook

Ecco la nuova Inter di Chivu: 4 nuovi colpi voluti da Oaktree; Calciomercato Inter, Chivu pensa alla difesa: Mosquera e Leoni per il nuovo muro; Inter, due obiettivi per la difesa: “Contatti caldi col Parma per Leoni”. Nel mirino Mosquera.

Mosquera Inter, lo spagnolo è in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra: è lui l’alternativa a Leoni - Mosquera Inter, il difensore spagnolo è in pole in caso di mancato arrivo di Leoni: le ultime L’Inter continua a muoversi nel calciomercato con attenzione e strategia, esplorando diverse opzioni per r ... Lo riporta informazione.it

Inter, 30 milioni per il nuovo difensore: sarà beffa al Milan - Il calciomercato dell'Inter passa dalla scelta in difesa, oltre a quanto si sta realizzando dal Parma sul colpo Bonny. spaziointer.it scrive