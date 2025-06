Calciomercato Genoa fatta per Gronbaek dal Rennes | la formula e le cifre

Il calciomercato del Genoa si infiamma con l’acquisto di Albert Gronbaek dal Rennes, un’operazione che promette grandi rivoluzioni in mediana. Secondo Gianluca Di Marzio, le trattative sono ormai in fase conclusiva, con cifre e formula che fanno sognare i tifosi rossoblù. Ma quali sono i dettagli di questa mossa strategica? Scopriamo insieme le cifre e le modalità di questa importante operazione di mercato.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Genoa, con la trattativa per Albert Gronbaek del Rennes. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa è molto vicino a chiudere l’acquisto di Albert Gronbaek, trequartista danese classe 2001. La trattativa con il Rennes è ormai in dirittura d’arrivo, con l’intesa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, fatta per Gronbaek dal Rennes: la formula e le cifre

