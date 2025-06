Calciomercato Fiorentina operazione in chiusura per Fazzini! Ecco le cifre dell’affare

La Fiorentina si prepara a rafforzare il centrocampo con un’operazione in fase di definizione: si sta avvicinando la chiusura per Jacopo Fazzini, talento dell’Empoli. Dopo un’attenta trattativa, i viola sembrano pronti a mettere nero su bianco e portare a termine questa importante acquisizione. La strategia del club toscano punta a rinforzare l’organico e a puntellare le ambizioni di stagione. La fumata bianca è ormai vicina, e i tifosi attendono con trepidazione il passo finale.

Calciomercato Fiorentina, contatti con l’Empoli per Fazzini, operazione vicina alla chiusura. La situazione Il Calciomercato Fiorentina entra nel vivo e registra un’accelerazione importante sul fronte dei rinforzi a centrocampo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo X, la società viola ha avuto un nuovo contatto diretto con l’Empoli per Jacopo Fazzini, uno dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, operazione in chiusura per Fazzini! Ecco le cifre dell’affare

In questa notizia si parla di: calciomercato - fiorentina - operazione - chiusura

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia.

#Dzeko o #Immobile? Operazione esperienza dalla Turchia per il vice #Kean. Il comune denominatore di #Pradè e le condizioni delle due piste #Fiorentina #Calciomercato Vai su X

La Fiorentina punta forte su Ismael Bennacer! Un regista per Pioli? Il centrocampista algerino del Milan è il profilo ideale per rafforzare il centrocampo viola. #Fiorentina #milannews24 #Bennacer #Calciomercato #SerieA #Milan Vai su Facebook

Kean va alla Fiorentina: alla Juventus 13 milioni più 5 di bonus; Mercato finito! Cosa è successo nell'ultimo giorno; Fagioli saluta la Juventus: operazione in chiusura con la Fiorentina | CM.IT.

Pedullà: “Fazzini si può chiudere a 10 più bonus, piace Seba Esposito. Gud? Troppi 17 milioni per la Fiorentina” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Calciomercato Fiorentina: operazione combinata! Si può chiudere a breve - Il calciomercato della Fiorentina è pronto a decollare, la formazione allenata da mister Raffaele Palladino sarebbe pronta a mettere a segno il primo colpo di mercato. Riporta msn.com