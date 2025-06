Calciomercato Fiorentina non solo Fazzini per il centrocampo I Viola cercano anche Fabbian del Bologna

Il calciomercato della Fiorentina si anima con intenti ambiziosi: non solo Fazzini, ma anche Fabbian del Bologna. I Viola puntano a rafforzare il cuore del centrocampo per la stagione 2025/26, dimostrando determinazione e lungimiranza. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jacopo Fazzini, la dirigenza toscana continua a tessere la sua strategia di rafforzamento. E il futuro viola promette grandi sorprese, con Giovanni nel mirino per un colpo che potrebbe fare la differenza.

La Fiorentina non si ferma e continua a cercare rinforzi per il centrocampo in vista della stagione 202526. Dopo l'arrivo ormai ufficiale di Jacopo Fazzini dall'Empoli, il club viola guarda avanti e mette nel mirino un altro talento italiano: Giovanni .

Corriere dello Sport – Bologna, sempre Fazzini. Ma c’è da battere Lazio e Fiorentina - L’estate si anima di grandi novità nel mondo del calcio italiano! La questione Fabbian, al centro di discussioni appassionate tra tifosi e addetti ai lavori, si avvicina a una svolta decisiva.

