Calciomercato Fiorentina l’arrivo di Dzeko per le visite mediche | VIDEO

Edin Dzeko si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la Fiorentina, dopo aver sostenuto le visite mediche a Roma. Il suo arrivo rappresenta un colpo importante nel calciomercato estivo dei viola, che puntano a rinforzare l'attacco con esperienza e classe internazionale. La sua presenza promette di entusiasmare i tifosi e di portare nuove ambizioni alla squadra. Scopriamo insieme il momento dell’arrivo e cosa ci aspetta con il bosniaco in viola.

Edin Dzeko si appresta a diventare un nuovo attaccante della Fiorentina in questo calciomercato estivo: il suo arrivo ieri per le visite. Edin Dzeko ieri si è presentato a arrivato a Roma, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche necessarie per il trasferimento alla Fiorentina. Dopo due anni con i turchi del Fenerbahçe, il bosniaco si trasferirà in viola a parametro zero in questo calciomercato estivo. Ecco il video del suo arrivo nella Capitale per i test. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it