Calciomercato Fiorentina Esposito nel mirino? Pedullà spiega | Non sono esclusi altri movimenti nel reparto offensivo

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma, con Esposito tra i nomi più caldi nel mirino viola. Alfredo Pedullà analizza questa possibile mossa, sottolineando come la Viola stia valutando nuove soluzioni offensive, dopo l'acquisto di Dzeko. Non sono esclusi altri movimenti nel reparto avanzato, rendendo il mercato toscano ancora più interessante. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti e sorprendenti.

Calciomercato Fiorentina, Esposito è finito nel mirino della viola? Pedullà analizza: «Ecco perché da Firenze ci pensano» Alfredo Pedullà ha parlato nella giornata di oggi la notizia di un possibile interesse della Fiorentina per Esposito, finito anche nel mirino del Parma. L'indiscrezione: LE ULTIME – «La Fiorentina ha preso Dzeko e cerca altre soluzioni in attacco. La vicenda Kean è molto chiara, c'è una clausola,

