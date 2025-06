Calciomercato estero Barcellona | grana Ansu Fati! È in vendita ma non trova acquirenti È tra i più pagati e blocca un giocatore

Il calciomercato estero del Barcellona si infiamma attorno alla questione Ansu Fati, con il club deciso a cederlo ma senza trovare acquirenti. Il giovane talento, tra i più pagati della rosa, rischia di bloccare operazioni cruciali come l'acquisto di Nico Williams. La situazione crea un dilemma: come risolvere questa grana e riaprire le porte a nuovi talenti? La risposta potrebbe arrivare proprio nelle prossime mosse di mercato.

Calciomercato estero, Barcellona: grana Ansu Fati! Il club vuole venderlo, ma non trova acquirenti. È tra i più pagati e blocca un giocatore Il Barcellona è al centro di un delicato intreccio di mercato. Per finalizzare l’acquisto di Nico Williams dall’Athletic Club, i blaugrana devono prima liberare spazio salariale, condizione indispensabile per rispettare i parametri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, Barcellona: grana Ansu Fati! È in vendita, ma non trova acquirenti. È tra i più pagati e blocca un giocatore

