Calciomercato duello Napoli e Milan per Chiesa | può lasciare subito il Liverpool ma c’è un ostacolo

Il calciomercato si infiamma con il duello tra Napoli e Milan per Federico Chiesa, che potrebbe lasciare il Liverpool dopo un’annata complicata. La corsa al talento italiano si fa più agguerrita, ma un ostacolo potrebbe frenare la sua scelta. Quale sarà la prossima mossa di questa importante trattativa? Restate sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le ultime sulle mosse di calciomercato di Napoli e Milan, con l’interesse per Federico Chiesa del Liverpool. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Federico Chiesa si trova a un bivio importante della sua carriera dopo una stagione difficile al Liverpool, dove ha trovato poco spazio. Nonostante il suo indiscutibile talento, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato, duello Napoli e Milan per Chiesa: può lasciare subito il Liverpool, ma c’è un ostacolo

In questa notizia si parla di: chiesa - liverpool - calciomercato - napoli

Chiesa, anno duro al Liverpool: ritorno in Italia? Ecco la posizione dei Reds sull’ex Juve - Dopo una stagione difficile al Liverpool, con pochi titoli a causa di problemi fisici, Federico Chiesa sta valutando il suo futuro.

Il #Liverpool potrebbe offrire #Chiesa e #Nunez per arrivare a #Osimhen #Napoli #NapoliCalcio #SerieA #Calciomercato #SSCNapoli Vai su X

Clamoroso in arrivo dall’Inghilterra! Il Liverpool è pronto a fare sul serio per Victor Osimhen I Reds stanno valutando un maxi scambio con il Napoli, includendo Darwin Nunez e Federico Chiesa per arrivare al bomber azzurro! Cosa ne pensate di qu Vai su Facebook

Il Liverpool piomba su Osimhen! Mediaset: proposti Nunez e Chiesa, la risposta di ADL; Chiesa, Napoli per riprendersi la Nazionale: possibile doppio colpo dai Reds – CdS; Calciomercato Napoli: occhi puntati su Federico Chiesa del Liverpool, contatti avviati.

Chiesa: Napoli e Liverpool ragionano sul prestito oneroso, i dettagli - Tra le società che monitorano con attenzione Federico Chiesa c'è anche il Napoli. Da msn.com

Chiesa vuole lasciare il Liverpool in estate: il Milan è pronto ad affondare il colpo - Federico Chiesa potrebbe trasferirsi dal Liverpool al Milan, ma ci sono altre squadre italiane pronte a contenderselo. Scrive msn.com