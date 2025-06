Calciomercatocom – Chi sarà il sostituto di Wirtz al Bayer Leverkusen | Calciomercato

Il trasferimento di Florian Wirtz al Liverpool ha scuotuto il calciomercato, lasciando un vuoto nel Bayer Leverkusen. Ma chi sarà il suo degno sostituto? Le voci si fanno sempre più insistenti e le strategie si consolidano: il futuro del club tedesco è in fermento. Scopriamo insieme le possibili soluzioni e le trattative più calde per non perdere il ritmo di questa estate di colpi di scena.

L'acquisto di Florian Wirtz da parte del Liverpool è destinato a fare la storia. Anzi, l'ha già fatta. I Reds hanno pagato 150 milioni di euro per portare in Premier League il trequartista tedesco classe 2003, mai è stata fatta una spesa così alta in tutta la storia del club. Il Bayer Leverkusen ringrazia, e la società inglese si conferma regina di questa prima fase della sessione di mercato estivo: oltre a Wirtz, hanno preso anche Frimpong – sempre dal Leverkusen – e stanno chiudendo Kerkez con il Bournemouth.

