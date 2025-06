Calciomercato Chiesa | occasione o rischio per il Milan di Allegri?

Il nome di Federico Chiesa torna prepotentemente a circolare in orbita Milan. Occasione o rischio per la squadra di Allegri?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Chiesa: occasione o rischio per il Milan di Allegri?

In questa notizia si parla di: chiesa - occasione - rischio - milan

Concerto di beneficenza in occasione della Giornata del Sollievo, alla Chiesa del Carmine suona l'Ottetto di Bologna - In occasione della Giornata del Sollievo, domenica 25 maggio alle ore 20.45, all’interno della Chiesa del Carmine di Forlì, l’Associazione Amici dell’Hospice organizza un concerto di beneficenza con l’Ottetto di Bologna.

#Milan, linea chiara su Theo #Hernandez: o arrivano offerte da 30 milioni ( o vicine a questa cifra) o esiste il rischio che resti fuori rosa. Nuovi contatti in giornata per provare a chiudere l’affare #Musah con il #Napoli: prima richiesta rossonera era di 30 milioni. Vai su Facebook

Chiesa lancia segnali ad Allegri: il Milan ne valuta le condizioni fisiche; Kiss Kiss Napoli - Su Chiesa è rischio asta! Non solo Napoli, ci sono altri sei club che lo vogliono; Allegri vuole un Milan formato Juventus: Vlahovic, Chiesa e Rabiot nel mirino.

Calciomercato, duello Napoli e Milan per Chiesa: può lasciare subito il Liverpool, ma c’è un ostacolo - Le ultime sulle mosse di calciomercato di Napoli e Milan, con l’interesse per Federico Chiesa del Liverpool. Come scrive calcionews24.com

Chiesa a prezzo di saldo occasione per le big: le mosse di Inter e Milan - aveva detto che il Milan resta aperto a eventuali nuovi colpi di mercato. Secondo msn.com