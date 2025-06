Calciomercato Bologna Immobile apre ai rossoblu Cosa manca per la fumata bianca?

Il calciomercato del Bologna si infiamma con l'apertura di Ciro Immobile, che sembra pronto a tornare in Italia e indossare la maglia rossoblù. Con il sì dell’attaccante, ora tutto dipende dalle trattative e dai dettagli per portarlo a termine. Manca davvero poco per la fumata bianca: cosa serve ancora affinché il grande colpo diventi realtà? La risposta nel cuore delle prossime ore.

Calciomercato Bologna: Immobile apre al trasferimento, il club ci lavora per compiere il grande colpo Il Calciomercato Bologna entra nel vivo e si arricchisce di un nome importante: Ciro Immobile. L’attaccante italiano, attualmente al Besiktas, avrebbe già manifestato una concreta apertura al trasferimento in rossoblù. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Immobile apre ai rossoblu. Cosa manca per la fumata bianca?

