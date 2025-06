Calcio Storico 2025 | modifiche alla circolazione dei bus per la finale di San Giovanni

Il Calcio Storico 2025 si prepara a infiammare Firenze con eventi imperdibili in occasione della festa di San Giovanni, il Santo Patrono della città. Per garantire un svolgimento sicuro e senza intoppi, Autolinee Toscane annuncia modifiche temporanee alla circolazione delle linee urbane di autobus martedì 24 giugno, giorno della grande finale. Ecco tutto quello che devi sapere per pianificare al meglio i tuoi spostamenti e vivere la festa senza preoccupazioni.

Autolinee Toscane informa che martedì 24 giugno, in occasione della ricorrenza di San Giovanni, Santo Patrono della Città di Firenze, che prevede manifestazioni ed eventi, come il corteo del Calcio Storico, la finale del Torneo e lo spettacolo de “I fochi”, alcune linee urbane del trasporto pubblico dovranno essere momentaneamente modificate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calcio Storico 2025: modifiche alla circolazione dei bus per la finale di San Giovanni

