CALCIO SERIE D Trestina | presi Priore Proietti Zolla e Manfredi

Trestina scatenato sul mercato. Tris di acquisti messo a segno dal dg Lorenzo Bambini e dal ds Sante Podrini con l’obiettivo di rinforzare e, al tempo stesso, ringiovanire la squadra. Ufficiale un doppio ingaggio in attacco. Dal San Donato Tavarnelle ecco Leonardo Manfredi, mentre dal Montevarchi arriva Edoardo Priore. Entrambi classe 2002, vanno a completare un reparto che registra la conferma del capitano Daniele Ferri Marini (90). Sulla corsia esterna ecco Daniele Proietti Zolla (05), alla prima esperienza in serie D dopo la stagione da protagonista vissuta a Fabriano, in Eccellenza marchigiana, e dopo essere cresciuto nelle fila del Terni Fc con cui ha debuttato due anni fa in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net