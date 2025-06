Calcio Serie C Tante società sono interessate a Mignani La Pianese lo cede solo con l’offerta giusta

Nel mondo del calcio di Serie C, la Pianese si prepara a un nuovo capitolo: dopo aver affidato la panchina ad Alessandro Birindelli e scelto con cura i pezzi della rosa, la società punta su un mix di esperienza e giovani talenti. Con l'obiettivo di consolidare il progetto “prima uomini che calciatori”, la squadra si appresta a sfidare la stagione con rinnovata determinazione, facendo leva sulla forza del suo spirito di gruppo e sulla passione che la contraddistingue.

Riempita la casella allenatore, vuota dopo la rescissione del contratto con Formisano – la scelta è ricaduta su Alessandro Birindelli –, la Pianese sta lavorando all’allestimento della nuova rosa. La volontà del direttore sportivo Francesco Cangi è quella di ripartire con lo zoccolo duro della passata stagione, da innestare con i giocatori funzionali al progetto "prima uomini che calciatori", caratteristica che ha reso forte la Pianese in questi ultimi anni. Non sarà semplice, per il diesse, però, trattenere sul monte Amiata Guglielmo Mignani (nella foto) (in scadenza nel 2026): l’attaccante senese, esploso in maglia bianconera, ha tante pretendenti, in Serie C, ma anche in cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net