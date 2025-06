Calcio Entra nel vivo della competizione il Torneo delle Frazioni di Montignoso Memorial Paolini Cinquale piega il Prado e sale in vetta A segno Verona doppietta e Sbarra

Il torneo delle frazioni di Montignoso entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese ad ogni partita. La frazione del Cinquale ha dominato il Prado, conquistando una vittoria fondamentale e salendo in vetta alla classifica con due reti di Verona e un saggio di sbarra. Ora, tutto dipende dai prossimi incontri: i biancocelesti di Marcello Baldi sono pronti a lottare fino all’ultima partita per assicurarsi un posto in semifinale e scrivere un’altra pagina di gloria.

Con un'ottima partita la frazione del Cinquale si è garantita la vittoria contro il Prado nella terza giornata della XX Edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini e di fatto la qualificazione al turno successivo della seguitissima competizione montignosina. Resta da capire se gli attuali 6 punti in classifica basteranno ai biancocelesti del tecnico Marcello Baldi per andare dritti in semifinale o se serviranno soltanto per avere un posto nei playoff. Tutto dipenderĂ dall'esito dell'ultimo incontro fra Capanne (5 punti) e Montagne (1 punto) che emetterĂ i verdetti finali tenendo presente che il Prado ha chiuso a 3 punti.

