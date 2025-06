Calci e pugni a fidanzata per foto su Instagram arrestato 39enne

Un episodio di violenza inaudita scuote la nostra comunità: un uomo di 39 anni ha aggredito la propria fidanzata con calci e pugni, motivato dal numero di like ricevuti su Instagram. La vittima, portata in ospedale con evidenti ferite, ha trovato il coraggio di denunciare l’orrore subito. Questa tragica vicenda ci ricorda quanto sia importante sensibilizzare sulla tutela delle vittime di abusi.

(Adnkronos) – Calci e pugni alla fidanzata, per ogni like ricevuto a una foto. A mettere la parola fine all'incubo vissuto da una donna sono stati i medici dell'ospedale di Tivoli dove la vittima era andata riferendo di un forte mal di testa. Il personale del pronto soccorso però, dopo aver visto gli ematomi e

